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العالم العربي

مستشار ماكرون: حرب غزة تغذي الإرهاب وليس "الاعتراف بفلسطين"

مستشار ماكرون: حرب غزة تغذي الإرهاب وليس "الاعتراف بفلسطين"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالمصدر: Zuma Press
فريد كمال
فريد كمال
25 يوليو 2025، 9:02 ص

دافع مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل  ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، عوفر بيرنشتاين، عن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية، في مواجهة انتقادات إسرائيلية، معتبراً أن الحرب في غزة هي التي "تُغذي الإرهاب"، وليس المطالب الفلسطينية، في إشارة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الجمعة، عن بيرنشتاين قوله: "فرنسا لا تشجع الإرهاب، بل تردد ما يقوله العالم منذ 30 عامًا. أليس هذا هو حل الدولتين؟".

وتابع في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة  حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "حماس نفذت الهجوم رغم عدم وجود دولة فلسطينية. ربما لو كانت هناك دولة لما حدث السابع من أكتوبر".

ورداً على تصريحات  إسرائيلية تحذّر من أن قيام دولة فلسطينية سيجلب الإرهاب، قال المستشار الفرنسي: "منذ أشهر وفرنسا تطالب بوقف فوري للحرب في غزة، فهل أصغى أحد؟ ما يشجع الإرهاب هو هذه الحرب اللعينة".

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وتصاعدت المعارضة الإسرائيلية الرسمية لخطوة ماكرون، إذ انضم زعيم المعارضة يائير لابيد للانتقادات واصفاً إعلان ماكرون بـ"خطأ أخلاقي وضرر سياسي"، داعياً إلى عدم "مكافأة  الفلسطينيين على دعمهم لحماس أو ما جرى في 7 أكتوبر".

وأضاف: "لو كانت لدينا حكومة فاعلة لكانت أوقفت هذا الإعلان الخطير".

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