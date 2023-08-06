تحذيرات أمنية في إسرائيل لنتنياهو حول احتمالية خطف مستوطنين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن هناك تقارير حول إمكانية خطف مستوطنين ضمن سلسلة التصعيد في الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس الشاباك رونين بار، قدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نهاية الأسبوع تحذيرًا استراتيجيًا بشأن الوضع في مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت "يديعوت" أن التحذيرات التي قدمها رئيس الشاباك تتضمن تنبيهات حول احتمالية خطف مستوطنين.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوعين الأخيرين سلسلة من العمليات الفلسطينية، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة في الضفة والقدس.

وفي إحصائية لافتة، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد النساء اللواتي حصلن على رخصة لحمل السلاح في إسرائيل ارتفع بنسبة 88% منذ بداية عام 2023.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن نصف النساء الحاصلات على رخص حمل السلاح يعشن في مستوطنات الضفة الغربية.