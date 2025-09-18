المرصد السوري: توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الإسرائيلية توغلت بعدة بلدات بريف القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ونصبت حواجز وأجرت تفتيشًا عسكريًا، ما أثار مخاوف السكان.

وقال المرصد إن القوات الإسرائيلية نفذت الخميس، عمليات تجريف ورفع السواتر في قاعدة تل الأحمر شرقي بلدة كودنة بريف القنيطرة الأوسط.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع نشر دورية إسرائيلية حاجزًا على طريق الهور بالقرب من سد بريقة، حيث تم منع حركة عبور المدنيين لفترة قصيرة قبل انسحابها إلى مواقعها، ما أثار مخاوف السكان المحليين من تصاعد القيود على التنقل، وفق المرصد.

وأشار المرصد إلى توغل دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية، داخل بلدة المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجز تفتيش وسط البلدة لنحو ساعة قبل الانسحاب نحو قرية المشيدة المجاورة.

وتأتي هذه التحركات بعد نحو 24 ساعة من تصعيد ميداني جديد في ريف القنيطرة الشمالي، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات توغل مماثلة في بلدات جباتا الخشب وأوفانيا وخان أرنبة، ترافقها عمليات تفتيش موسعة وتحليق للطيران الحربي على ارتفاع منخفض.

وأشار المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال العملية شخصين من أبناء خان أرنبة واقتادتهما إلى جهة مجهولة، في ظل تصاعد القلق بين السكان المحليين بشأن استمرار هذه التحركات العسكرية.