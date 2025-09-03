الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب مسألة تثير قلقا بالغا ويجب معالجتها

الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار نحو اليونيفيل في لبنان "لم يكن متعمدًا"

03 سبتمبر 2025، 2:26 م

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه "لم يتم إطلاق النار بشكل متعمد" نحو قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأكد الجيش، في بيان توضيحي، أنه "لم يتم إطلاق النار بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل"، وأضاف أن قواته العاملة في جنوب لبنان رصدت الثلاثاء "مشتبهًا به" في المنطقة وألقت قنابل صوتية بهدف التشويش وإزالة التهديد دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "اليونيفيل" في لبنان أن مسيّرات إسرائيلية أسقطت 4 قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام صباح يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير "من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر".

