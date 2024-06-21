وزير لبناني سابق لـ"إرم نيوز": لن ننزلق إلى حرب شاملة مع إسرائيل

قال وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل، إن بلاده لن تنزلق إلى حرب شاملة مع إسرائيل، على الأقل في الأشهر الخمس القادمة، رغم التوتر الذي يعيشه الجنوب منذ الـ8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف شربل، في حوار مع "إرم نيوز"، أن "الأمور ستستمر على ذلك المنوال؛ لسبب بسيط، هو أنّ إسرائيل تحاول يوميّا استدراج الولايات المتحدة الأمريكية لكي تحارب عنها في لبنان".

وأشار إلى أنه "ليس من وارد واشنطن أن تدخل في تلك اللعبة لأنّها منشغلة بمشاكلها الداخلية، ولا سيّما ملف الانتخابات الرئاسية".