استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني اليوم السبت في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن حاول طعن أحد المستوطنين، حسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن "هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي، 42 عاما، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله".

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن "شخصا حاول طعن أحد السكان في مزرعة سديه أفرايم اليهودية وتم منعه".