الأمم المتحدة: معظم السودانيين عاجزون عن تأمين "وجبة كاملة" يوميًا
تسببت الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان بدفع البلد إلى "حافة الانهيار"، إذ تعاني غالبية السكان العظمى من الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، لصحفيين في بروكسل، أنه "في هذه المرحلة، أقل من 5% من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".
وقال رو: "هُجرت آلاف المزارع الصغيرة والكبيرة لأن الناس يفرّون من النزاع".
وتوقع أن "تتفاقم الأزمة أكثر" مع "اقتراب موسم الجوع"، مضيفًا أن السودان "بلد على شفير الانهيار".
وأسفرت الحرب التي اندلعت، في 15 نيسان/أبريل الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين، بمن فيهم ما بين (10-15) ألف شخص بمدينة واحدة في دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
وفرّ حوالي 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، من منازلهم.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالي 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ومن بين هؤلاء "قرابة 5 ملايين على شفا الكارثة"، وهو ثاني أسوأ تصنيف يعتمده برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ، بعد تصنيف المجاعة.
وتحذّر منظمات حقوقية، منذ أشهر، من أن شبح المجاعة يلوح بالأفق في السودان، نتيجة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والنقص الحاد في التمويل، لكن العوائق نفسها التي تعترض توصيل المساعدات تعوق القدرة على تحديد حجم الكارثة.
بدوره، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، مايكل دانفورد، إن هناك مشكلة كبيرة في "توافر البيانات للتأكد، بطريقة أو بأخرى، ما إذا كان قد تم بلوغ الحدود المطلوبة لإعلان المجاعة".
ونوّه لصحفيين أن برنامج الأغذية العالمي قادر فقط على الوصول إلى 10% من المحتاجين إلى مساعدات في السودان، إذ إن "هناك مساحات كبيرة من البلاد لا يمكننا ببساطة الوصول إليها".
وكان من الممكن أن تساعد المناطق الأكثر خصوبة في السودان في درء المجاعة، لولا زحف القتال إلى قلب الأراضي الزراعية.
وعلى مدى أشهر، امتدت رقعة القتال إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعد سلة غذاء البلاد قبل الحرب، ولم يستثنِ الجوع أحدًا من السكان.