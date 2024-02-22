الأمم المتحدة: معظم السودانيين عاجزون عن تأمين "وجبة كاملة" يوميًا

تسببت الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان بدفع البلد إلى "حافة الانهيار"، إذ تعاني غالبية السكان العظمى من الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، لصحفيين في بروكسل، أنه "في هذه المرحلة، أقل من 5% من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".

وقال رو: "هُجرت آلاف المزارع الصغيرة والكبيرة لأن الناس يفرّون من النزاع".

وتوقع أن "تتفاقم الأزمة أكثر" مع "اقتراب موسم الجوع"، مضيفًا أن السودان "بلد على شفير الانهيار".

وأسفرت الحرب التي اندلعت، في 15 نيسان/أبريل الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين، بمن فيهم ما بين (10-15) ألف شخص بمدينة واحدة في دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

وفرّ حوالي 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، من منازلهم.