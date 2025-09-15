ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن "دروعا بشرية" في غزة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس الفلسطينية من استخدام الرهائن "دروعا" بشرية في الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الاثنين: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

ولم يشر ترامب إلى التقرير المقصود.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع هجومه على مدينة غزة.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش عملية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الرهائن والجنود.