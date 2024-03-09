العالم العربي
مجلس الأمن يعتمد قرارا لوقف فوري للأعمال القتالية بالسودان
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان من أجل شهر رمضان.
وتبنى المجلس قرارا صاغته بريطانيا بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، بحسب رويترز.
ويدعو النص الذي جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان، كما يطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة.
وخلال اجتماع للمجلس يوم الخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء إلى جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية.
ومنذ منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يستمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسبب بمقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.