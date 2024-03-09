مجلس الأمن يعتمد قرارا لوقف فوري للأعمال القتالية بالسودان

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان من أجل شهر رمضان.

وتبنى المجلس قرارا صاغته بريطانيا بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، بحسب رويترز.

ويدعو النص الذي جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان، كما يطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة.