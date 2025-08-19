logo
العالم العربي

الأمم المتحدة: غزة تسجل نصف قتلى عمال الإغاثة في العالم

الأمم المتحدة: غزة تسجل نصف قتلى عمال الإغاثة في العالم
من عمليات الإغاثة في غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 5:50 ص

قال مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم الثلاثاء، في اليوم السنوي لعمال الإغاثة، إن عددا قياسيا من عمال الإغاثة بلغ 383 قتلوا في البؤر الساخنة في 2024، نحو نصفهم في غزة أثناء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

أخبار ذات علاقة

آلة الحرب بـ"قناع الإغاثة".. الوجه الخفي لمؤسسة غزة الإنسانية تحت "المجهر"

آلة الحرب بـ"قناع الإغاثة".. الوجه الخفي لمؤسسة غزة الإنسانية تحت "المجهر"

 وبحسب "أسوشيتيد برس"، ذكر فليتشر أن مقتل هذا العدد القياسي يجب أن يكون تحذيرا لحماية المدنيين الذين يقعون في وسط الصراعات ومن يحاولون مساعدتهم.

وأضاف فليتشر في بيان في اليوم العالمي للإنسانية: "إن وقوع الهجمات على هذا المستوى دون أي قدر من المحاسبة عليها إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين. إننا نطالب مجددا بصفتنا المجتمع الإنساني أن يتحرك أصحاب السلطة والنفوذ من أجل الإنسانية وأن يحموا المدنيين وعمال الإغاثة ويحاسبوا الجناة".

أخبار ذات علاقة

"نيويورك تايمز": قتل موظفي الإغاثة في غزة "قد يرقى إلى جريمة حرب"

"نيويورك تايمز": قتل موظفي الإغاثة في غزة "قد يرقى إلى جريمة حرب"

 وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا كانوا من الطواقم الوطنية التي تخدم مجتمعاتها التي تتعرض لهجوم سواء كانوا في العمل أو في منازلهم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC