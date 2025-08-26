مقتل أكثر من 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

قالت مصادر طبية فلسطينية إن أكثر من 20 فلسطينيًّا، قتِلوا منذ فجر اليوم الثلاثاء، بعد غارات إسرائيلية على مناطق عدة تركزت وسط قطاع غزة، وفي مناطق متفرقة من مدينة غزة التي يهدد الجيش الإسرائيلي باجتياحها.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 7 فلسطينيين بعد استهداف الجيش الإسرائيلي منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وهو الحي الذي شهد قصفًا مدفعيًّا مكثفًا خلال الساعات الماضية.

كما قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب آخرين في قصف على جباليا النزلة شمال قطاع غزة، بعد ليلة شهدت تفجير روبوتات مفخخة لنسف مربعات سكنية بالكامل فيها.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة جراء عمليات النسف والقصف في جباليا البلد وجباليا النزلة التي يحاول الجيش الإسرائيلي إخراج سكانها لدفعهم باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، قبل تنفيذ خطة اجتياح محتملة للمدينة بالكامل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الضغط على خاصرتي غزة الجنوبية عبر حي الزيتون وحي الصبرة، وكذلك الشمالية عبر منطقة الصفطاوي وجباليا البلد.

وقتلت غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة ستة فلسطينيين، جميعهم من عائلة واحدة بعد استهداف بناية من أكثر من طابق، كما قتِل فلسطينيان في قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.