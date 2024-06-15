أمريكا "متخوفة" من شن إسرائيل حرباً "واسعة النطاق" تبدأ من لبنان
أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، السبت، إلى تقديرات أمريكية تشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها في عمق الأراضي اللبنانية تشكل تحضيرًا لحرب واسعة النطاق في المنطقة تبدأها إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرحوا للإعلام بأنهم يخشون تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، كما أعربوا عن مخاوفهم من أن تبدأ إسرائيل حربا واسعة النطاق في المنطقة لا يمكن إنهاؤها دون مساعدة أمريكية.
وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن الولايات المتحدة، تخشى أن يتحول التصعيد على الحدود الشمالية هذا الأسبوع إلى صراع أوسع.
ويفسر المسؤولون الأمريكيون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي اللبنانية وفي عمقها على أنها إعداد لساحة المعركة لهجوم شامل من قبل القوات الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن نفس الأطراف تشعر بقلق متزايد إزاء احتمال أن تبدأ إسرائيل حربًا ضد ميليشيا "حزب الله" لا يمكن أن تنتهي دون دعم أمريكي.
وفي ذات السياق، أعرب مسؤولون آخرون عن مخاوفهم بشأن "حزب الله"، وطرحوا سيناريو يقوم فيه التنظيم المدعوم من إيران بإطلاق صواريخ تستهدف إسرائيل وتخلف أضرارًا، ومن ثم تضطر إسرائيل إلى الرد وتنشب حرب واسعة النطاق في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال الأسبوع الماضي، ضد القيادي في التنظيم طالب سامي عبدالله، الملقب بـ"أبو طالب"، والذي يبلغ من العمر 55 عامًا، وهو قائد وحدة "النصر" في "حزب الله"، وفي أعقاب عملية الاغتيال، اتسع نطاق وشدة إطلاق النار من قبل التنظيم بشكل كبير.
وبحسب مسؤول أمريكي فإن قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الشمالية تتدرب في وحدات بحجم ألوية، لكنها ليست في وضع يسمح لها بعد ببدء هجوم واسع النطاق.