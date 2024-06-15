أمريكا "متخوفة" من شن إسرائيل حرباً "واسعة النطاق" تبدأ من لبنان

أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، السبت، إلى تقديرات أمريكية تشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها في عمق الأراضي اللبنانية تشكل تحضيرًا لحرب واسعة النطاق في المنطقة تبدأها إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرحوا للإعلام بأنهم يخشون تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله"، كما أعربوا عن مخاوفهم من أن تبدأ إسرائيل حربا واسعة النطاق في المنطقة لا يمكن إنهاؤها دون مساعدة أمريكية.

وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن الولايات المتحدة، تخشى أن يتحول التصعيد على الحدود الشمالية هذا الأسبوع إلى صراع أوسع.

ويفسر المسؤولون الأمريكيون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي اللبنانية وفي عمقها على أنها إعداد لساحة المعركة لهجوم شامل من قبل القوات الإسرائيلية.