لبنان.. "حزب الله" يعلن دعم سليمان فرنجية في انتخابات الرئاسة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، خلال خطاب أذاعه التلفزيون، اليوم الإثنين، إن الحزب سيدعم السياسي المسيحي سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية.

ويمنح هذا القرار فرنجية دعما مهما، لكنه لا يؤمن له على الفور ما يكفي من الأصوات في المجلس النيابي ليتم انتخابه رئيسا.

والبلاد بلا رئيس منذ انتهاء ولاية ميشال عون التي استمرت ست سنوات في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كما أن هنالك صعوبات يعانيها البرلمان لتمرير قوانين، وحكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا أفقد العملة المحلية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، منذ العام 2019.