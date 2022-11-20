إسرائيل تكشف هوية المسؤولين عن خلايا إيرانية تعمل في سوريا

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إنه: "وبدلاً من العفاري، عينت إيران الحاج حيدر الذي شغل منصبا مماثلا في العراق، ويقوم حاليا بأداء واجباته في سوريا منذ عدة أشهر، وقد تم الكشف عن هويته لأول في إسرائيل منذ أسابيع فقط".

وأوضح المسؤولون الأمنيون، في حديثهم للصحيفة العبرية، أن حيدر يؤثر ويشارك في تسليح عناصر حزب الله في لبنان أيضا، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب أنشطة حيدر.

وأكد المسؤولون، أنه في عهد حيدر، الذي تم إحضاره إلى المنطقة لتطوير أفكار جديدة لإثبات نفسه ضد إسرائيل، وضع آلية كاملة لتدريب ضباط ومرؤوسين إيرانيين، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

كما وكشف المسؤولون، عن شخصيات إيرانية أخرى ، ومنهم سيد راشي، المسؤول عن مساعدة العناصر الموالية لإيران في لبنان، وعلى رأسها حزب الله، وعبد الله العبادي المسؤول عن محاولات تهريب السلاح جواً، وهيثم قتابي، المسؤول عن استلام الأسلحة من الجانب السوري، بالإضافة لحسن مهدوي، قائد جميع القوات الإيرانية النشطة في سوريا ولبنان.