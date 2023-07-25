حرائق في تونس والجزائر.. انقطاع للكهرباء والحرارة تسجل 50 درجة

تجددت الحرائق في مدينة طبرقة التونسية وتم إجلاء نحو 300 شخص عن طريق البحر. وفي الجزائر تم إخلاء 1500 شخص فيما قضى وأصيب العشرات نتيجة الحرائق التي شهدتها البلاد، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة وانقطاع للتيار الكهربائي في البلدين الجارين.

وقالت وكالة أنباء "تونس أفريقيا" التونسية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وصل مساء الاثنين، مباشرة من العاصمة الايطالية روما إلى مدينة طبرقة بولاية جندوبة، في زيارة طارئة لمتابعة تطورات الوضع في المنطقة، بعد نشوب حرائق بعدد من مناطقها، وللوقوف على مدى تقدم عمليات الاطفاء وكذلك عمليات إنقاذ وإسعاف وإجلاء المتضررين من الحرائق، وفق وكالة أنباء تونس أفريقيا.

وحاصرت نيران الحرائق من جديد، بعد ظهر الاثنين، قرية ملولة بمعتمدية طبرقة، بسبب موجة الحر التي تشهدها المنطقة منذ أيام، وكذلك بسبب مخلفات الحرائق التي كانت نشبت الأسبوع الماضي.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من ملولة التي شهدت حريقا خطيرا استمر أياما الأسبوع الماضي. وقاربت الحرارة في تونس الإثنين 50 درجة مئوية حتى في شمال البلاد، بزيادة تراوح بين ستّ وعشر درجات عن المعدل الموسمي، ما سبب انقطاعا للكهرباء دفع الناس نحو الشواطئ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي الجزائر، أعلنت السلطات حال تأهب أيضا، حيث بلغت الحرارة 48 درجة محليا في خمس ولايات شرقية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي. وخلفت حرائق في الشمال والشرق 15 قتيلا و26 جريحًا ليل الأحد الاثنين، كما تم إجلاء 1500 شخص.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في تموز/يوليو في انقطاع التيار الكهربائي في البلدين، في الأيام الأخيرة. وأوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز العامة أنه للحفاظ على الشبكة تطرح أحمالا لمدة نصف ساعة إلى ساعة، خصوصا في أوقات ذروة الاستهلاك. في 10 تموز/يوليو، تم تسجيل مستوى قياسي في استهلاك الكهرباء بلغ 4692 ميغاواط، نتيجة الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.

في الجزائر، قالت شركة الطاقة العامة الجزائرية "سونلغاز" في بيان إنه في ظل "الموجة الحرارية غير المسبوقة"، سجلت الأحد ذروة جديدة للطلب بلغت 18.697 ميغاواط.