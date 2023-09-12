ارتفاع عدد ضحايا الجالية الفلسطينية في ليبيا إلى 12 قتيلًا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا من أبناء الجالية الفلسطينية هناك إلى 12 قتيلًا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، السفير أحمد الديك: "نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".