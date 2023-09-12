ارتفاع عدد ضحايا الجالية الفلسطينية في ليبيا إلى 12 قتيلًا
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا من أبناء الجالية الفلسطينية هناك إلى 12 قتيلًا.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، السفير أحمد الديك: "نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".
وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بتعازيها الحارة لأسر وذوي الضحايا، متمنية السلامة للمفقودين.
من جهة أخرى، أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بإرسال فريق من الدفاع المدني ووزارة الصحة للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
كما أعرب اشتية عن أحر التعازي للحكومة الليبية والشعب الليبي بضحايا الفيضانات والسيول، وللجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددًا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة.