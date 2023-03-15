ائتلاف نتنياهو يصوت ضد مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

صوت الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، ضد مشروع قانون قدمه حزب "يسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية "كان".

وقبل طرح مشروع القانون للتصويت، قال ليبرمان، إنه "يتوقع ممن يدعي بأنه عضو في حكومة يمينية كاملة أن يدعم مشروع القانون ويفي بوعده للناخبين".