"يوم غضب".. مظاهرات ستعم 60 بؤرة في إسرائيل تطالب بصفقة أسرى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن مظاهرات حاشدة ستعم أكثر من 60 بؤرة في أنحاء إسرائيل، اليوم الأربعاء، ستبلغ ذروتها في مسيرة حاشدة تخرج من ميدان "هابيما" في مدينة تل أبيب، ووصفت الحراك الذي ينطلق اليوم بأنه "يوم غضب".

المظاهرات التي بدأت بوادرها صباح الأربعاء، تأتي في ظل عدم إحراز تقدم على صعيد إبرام صفقة من شأنها أن تعيد الأسرى الإسرائيليين، على الرغم من جولات المفاوضات المستمرة منذ شهور.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن متظاهرين بدأوا التدفق إلى عشرات البؤر مطالبين بـ "صفقة أسرى الآن".

الحكومة مسؤولة

وأشارت إلى أن المظاهرات ستضم أفراد عائلات الرهائن، والمتضامنين، لافتة إلى أن الساعات الحالية تشهد تجمعًا قرب مركز التسوق "عزرائيلي" في تل أبيب، وفي محور "هاكفار هايروك"، ومناطق أخرى.

ونوهت إلى أن الساعات المقبلة ستشهد احتشاد المتظاهرين في مناطق أخرى شمالي وجنوبي البلاد، سيتخللها ما وصفته بـ "احتجاج الجسور"، مساء اليوم، فيما ستخرج المسيرة الرئيسية في الثامنة مساءً من ميدان "هابيما".