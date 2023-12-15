تقرير: "حل الدولتين" الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
استعرض تقرير لمجلة "فورن أفيرز" الأمريكية أصداء التكاليف الباهظة في غزة التي ترددت في مختلف أنحاء العالم العربي؛ الأمر الذي يؤكد من جديد على بروز قوة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في تشكيل السياسات العربية والإقليمية.
وأستند التقرير إلى دراسة استقصائية، اشتملت على 2406 مقابلات أجريت في تونس، ناقشت الصراع العربي الفلسطيني، وموقف الشارع من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وبمحض الصدفة تم تنفيذ نصف المقابلات قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع، من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وباقي المقابلات في الأيام التي تلت الهجوم، مما كشف اختلافًا جذريًا في مواقف من تم استطلاعهم قبل وبعد الهجوم وتداعياته من قصف إسرائيلي عنيف لقطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين جُلهم من الأطفال والنساء، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن النظرة الإيجابية للولايات المتحدة تراجعت لتصل إلى 10% فقط من أصل المستطلعين بعد أحداث السابع من أكتوبر مقارنة مع نسبة 40% كانت قبل الأحداث.
في حين انخفضت الرغبة في إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع أمريكا إلى 34%، واللافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يحظى بالقبول حتى قبل الهجمات، حيثُ تراجعت نسبة القبول من 29%، إلى ما دون 6% بفعل دعمه اللامتناهي وغير المشروط لإسرائيل.
وبالرغم من أن الآراء المتدهورة بشأن الولايات المتحدة لم تترجم بشكل مباشر إلى مكاسب للصين وروسيا، اللتين ظلتا على الحياد في الحرب، إلا أن الدراسة أشارت إلى ارتفاع نسبة من يرغبون بإقامة علاقات أكثر دفئًا، وأوثق اقتصاديًا مع الصين وروسيا لتصل إلى نسبة 78%.
الجرم بالتبعية
وأبرزت الدراسة، بشكل واضح، تقلب وجهات النظر العربية سلبًا، رغم أن تونس لا تمثل وجهات النظر العربية كاملة، ولكنها لطالما كانت "البارومتر" العربي الأقرب في دراسات سابقة، تجاه الدول المشاركة والداعمة وحتى الصامتة على العنف المتزايد، الذي تنتهجه إسرائيل مع المدنيين والبنية التحتية التي تدمر أكثر من 45% في قطاع غزة، بحكم تبعيتها ومشاركتها، وفقًا للمستطلعين العرب، في الجريمة مع إسرائيل.
وبين التقرير أن الغضب تجاه إسرائيل يتزايد بشكل أكبر في البلدان الأقرب إلى الصراع أو في تلك التي تؤوي المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، مثل الأردن ولبنان، وبالتالي فإن احتمال حدوث المزيد من العنف أمر خطير، ذلك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من صراعات مستمرة أكثر من أي جزء آخر من العالم.
حل الدولتين
وأكد التقرير أن "الحقيقة البسيطة هي أن القضية الفلسطينية تظل ذات أهمية حيوية للعالم العربي، ولا يمكن لإسرائيل أن تأمل في إلحاق الهزيمة بها ببساطة، ولم تفقد القضية أهميتها بالنسبة للجيل الجديد، على الرغم مما قد تفترضه العديد من العواصم الغربية، فإن إسرائيل لن تكون قادرة على صنع السلام مع جيرانها ما دام الفلسطينيون لا يملكون دولة".
وقال: "إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى سلام حقيقي مع العالم العربي، بدلاً من السلام البارد مع أغلب أنظمته، فيتعين عليهما أن يُغيرا سياساتهما، عبر إيجاد طريقة لإنهاء الصراع المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف التقرير أن "جميع تلك المجموعات يجب أن تعمل بجد من أجل مستقبل عادل وكريم للشعب الفلسطيني، وعلى وجه التحديد، حل الدولتين"، لافتًا إلى أنها الطريقة الوحيدة لتغيير قلوب وعقول السكان المجاورين، ووضع حد لدوامة العنف، التي ابتليت بها منطقة الشرق الأوسط طوال القرن الماضي.