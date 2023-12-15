تقرير: "حل الدولتين" الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

استعرض تقرير لمجلة "فورن أفيرز" الأمريكية أصداء التكاليف الباهظة في غزة التي ترددت في مختلف أنحاء العالم العربي؛ الأمر الذي يؤكد من جديد على بروز قوة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في تشكيل السياسات العربية والإقليمية.

وأستند التقرير إلى دراسة استقصائية، اشتملت على 2406 مقابلات أجريت في تونس، ناقشت الصراع العربي الفلسطيني، وموقف الشارع من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وبمحض الصدفة تم تنفيذ نصف المقابلات قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع، من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وباقي المقابلات في الأيام التي تلت الهجوم، مما كشف اختلافًا جذريًا في مواقف من تم استطلاعهم قبل وبعد الهجوم وتداعياته من قصف إسرائيلي عنيف لقطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين جُلهم من الأطفال والنساء، بحسب التقرير.