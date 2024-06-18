الجيش الأمريكي يدمر 4 رادارات دفاعية وزورقًا ومسيّرة حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، أن قواتها دمرت 4 أنظمة رادار للدفاع الجوي وطائرة بدون طيار وقاربا مسيرا لميليشيا الحوثي في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة إكس: "خلال الــ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة أنظمة رادار للدفاع الجوي، كما تم تدمير قارب مسير في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".

وأشارت إلى أن قواتها "تمكنت من تدمير طائرة بدون طيار أُطلقت باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون".

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار لحقت بالقوات الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

كما اعتبرت أن الطائرة بدون طيار وأنظمة الرادار والقارب المسير التي تم استهدافها، "تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وحتى الساعة 7:45 (ت.غ) لم تعلق ميليشيا الحوثي على بيان "سنتكوم"، لكنها سبق وأعلنت مساء الاثنين أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة الحديدة غربي اليمن بـ 10 غارات خلال ساعات، بعد أن أعلنت استهداف مطار الحديدة بـ 5 غارات أمريكية بريطانية، و4 غارات أخرى على جزيرة كمران في المحافظة نفسها.