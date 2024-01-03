مسؤول طبي بغزة: مستشفى الأقصى على وشك الخروج عن الخدمة

أكد المدير الطبي بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إياد الجبري، أن "إخلاء مخيم النصيرات وسط القطاع تسبب بتكدس النازحين بالمستشفى ومحيطه"، محذراً من كوارث صحية وبيئية بسبب هذا التكدس.

وقال الجبري، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "آلاف النازحين لجأوا إلى المستشفى عقب إنذار الجيش الإسرائيلي سكان النصيرات بضرورة إخلائها"، لافتاً إلى أن ذلك تسبب بتهالك جديد للمنظومة الصحية بالمستشفى.