مسؤول طبي بغزة: مستشفى الأقصى على وشك الخروج عن الخدمة
أكد المدير الطبي بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إياد الجبري، أن "إخلاء مخيم النصيرات وسط القطاع تسبب بتكدس النازحين بالمستشفى ومحيطه"، محذراً من كوارث صحية وبيئية بسبب هذا التكدس.
وقال الجبري، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "آلاف النازحين لجأوا إلى المستشفى عقب إنذار الجيش الإسرائيلي سكان النصيرات بضرورة إخلائها"، لافتاً إلى أن ذلك تسبب بتهالك جديد للمنظومة الصحية بالمستشفى.
وأوضح الجبري، أن "وجود آلاف النازحين بالمستشفى الذي لا يتسع للمرضى والجرحى والحالات الطبية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض المعدية والأوبئة، علاوة على عدم قدرة المستشفى على تقديم الخدمات اللازمة".
وأشار الجبري، إلى أن "جميع مرافق المستشفى ممتلئة بالمصابين وعائلاتهم، كما أن محيطه أصبح مكاناً لخيام النازحين من مخيمات المنطقة الوسطى وتحديداً مخيم النصيرات"، مؤكداً أن ذلك ينذر بخروج المستشفى عن الخدمة.
وحسب الجبري، فإن "المستشفى يعمل بأقل الإمكانات، والحالات المبيتة بداخلها أضعاف القدرة الاستيعابية للأقسام"، مشدداً على أن المنطقة الوسطى بغزة تعاني من شح المستلزمات الطبية والأدوية والإمكانات اللازمة للعمليات الجراحية.
وبين الجبري، أن "المستشفى يعتمد على المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع لتوفير اللوازم الطبية ووقود المولدات الكهربائية"، لافتاً إلى أن ما يصل من مساعدات للمستشفى لا يمثل 30% من احتياجاتها لتقديم الخدمة.