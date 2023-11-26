الحوثيون يطردون مسؤولًا أمميًا من مناطق سيطرتهم
قالت مصادر حقوقية في اليمن، السبت، إن مليشيات الحوثيين طردت مسؤولًا تابعا لإحدى منظمات الأمم المتحدة من المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تصرف وصفته الحكومية اليمنية بأنه "امتداد للتضييق على وكالات وبعثات الأمم المتحدة".
وقال الناشط الحقوقي رياض الدبعي في منشور على منصة "إكس": إن الحوثيين قاموا قبل يومين، بطرد نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من صنعاء، السيد "سفير الدين سيد" الذي يحمل الجنسية الهندية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذريعة طرد الحوثيين للمسؤول الأممي كانت "تنفيذ أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان"، بعد إبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه وأن عليه مغادر اليمن، طبقًا لما نقله موقع "المصدر أونلاين" المحلي عن مصدر بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن.
من جانبها اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، طرد نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بعد 3 أعوام من منع دخول ممثل المفوضية المعيّن في 2020 "امتدادا لسياسة التضييق التي تنتهجها المليشيات تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة".
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن طرد المسؤول الأممي يأتي بعد أسابيع من إقدام ما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات" لدي مليشيات الحوثيين على تصفية أحد موظفي منظمة save the Children تحت التعذيب، وبعد 3 أشهر من اختطاف أحد موظفي المفوضية وإخفائه قسرًا، وتواصل اختطاف 3 من موظفي الأمم المتحدة السابقين، و11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية الحاليين منذ قرابة العامين، دون توجيه أي تهم.