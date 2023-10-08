أبرز الحقائق عن هجوم حماس

شكلت عملية "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي عليها محطة بارزة في سياق الحروب التي شهدتها المنطقة، لاعتبارات عدة أهمها العدد غير المسبوق للخسائر البشرية بين الطرفين خلال زمن لم يتجاوز 48 ساعة حتى الآن.

وفيما يأتي أبرز ما جرى خلال اليومين الماضيين:

ـ شنت حركة حماس عمليتها الواسعة النطاق فجر السبت بدءا من الساعة 6,30 (3,30 ت غ) بحسب الجيش الإسرائيلي، وغداة الذكرى الخمسين لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل.