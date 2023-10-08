أبرز الحقائق عن هجوم حماس
شكلت عملية "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي عليها محطة بارزة في سياق الحروب التي شهدتها المنطقة، لاعتبارات عدة أهمها العدد غير المسبوق للخسائر البشرية بين الطرفين خلال زمن لم يتجاوز 48 ساعة حتى الآن.
وفيما يأتي أبرز ما جرى خلال اليومين الماضيين:
ـ شنت حركة حماس عمليتها الواسعة النطاق فجر السبت بدءا من الساعة 6,30 (3,30 ت غ) بحسب الجيش الإسرائيلي، وغداة الذكرى الخمسين لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل.
ـ أطلقت الحركة آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، (أعلنت حماس أنها أطلقت نحو 5 آلاف صاروخ، بينما قدر الجيش الإسرائيلي عددها بأكثر من 3 آلاف)، فيما اقتحم مقاتلوها السياج الذي يفصل القطاع عن الأراضي الإسرائيلية، مستخدمين متفجرات وجرافات وفق مصادر متعددة.
ـ استخدم المقاتلون دراجات نارية وشاحنات "بيك آب" وطائرات شراعية وزوارق للتسلل إلى مدن إسرائيلية بما فيها عسقلان وسديروت وأوفاكيم على مسافة 22 كم من غزة.
ـ استولى مقاتلو الحركة على معدات عسكرية إسرائيلية واحتجزوا عددا غير محدد من الإسرائيليين رهائن.
وتسللوا إلى عدد من البلدات والمواقع داخل إسرائيل ولاسيما مركز للشرطة في سديروت حيث وقع تبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية، الأحد.
الرد الإسرائيلي
ـ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل "كل الأماكن التي تختبئ فيها حماس إلى ركام" في القطاع الفقير الذي دمرته الحروب والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 15 عاما.
ـ بينما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على القطاع، وأطلق عملية أسماها "السيوف الحديدية". وأعلن تدمير العديد من المباني قال إنها "مراكز قيادة" لحماس.
المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيشت قال إن الغارات الجوية أصابت 426 هدفاً بما فيها أنفاق ومبان وبنى تحتية في غزة.
وأضاف المتحدث أن الجيش يعتزم إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، وأن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" المحتجزين لدى المسلحين الفلسطينيين في إسرائيل.
مئات القتلى
ـ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في إسرائيل سقوط أكثر من 650 قتيلا وإصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في "حالة حرجة" في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس، إضافة إلى أسر أكثر من مئة شخص.
وأصدر الجيش أسماء 26 جنديا قتلوا.
ـ في الجانب الفلسطيني، بلغت الحصيلة 370 قتيلا وأكثر من 1700 جريح، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
ـ تايلاند أعلنت اليوم الأحد مقتل اثنين من مواطنيها في المعارك، كذلك أكدت كمبوديا مقتل طالب كمبودي كان في إسرائيل عندما شنت حماس هجومها.
ـ وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت، اليوم الأحد، أيضاً مقتل أوكرانيتين في إسرائيل "كانتا تعيشان في البلد منذ فترة طويلة".