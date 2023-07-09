قيس سعيد: تونس ليست شقة مفروشة

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أن تونس ليست "شقة مفروشة للبيع أو للإيجار" على حد وصفه، وذلك ردا على المنظمات الحقوقية الدولية التي تتحدث عن تعرض مهاجري جنوب الصحراء في البلاد لسوء المعاملة.

وقال سعيد إن قوات الأمن التونسية قامت بحماية المهاجرين، مؤكدا أنهم يلقون معاملة إنسانية في بلاده.

وتابع أن المهاجرين في الواقع أشخاص مهجرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم، بل تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج مساء يوم السبت، ناقشا فيه تناول الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.