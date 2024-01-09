تباين أمريكي إسرائيلي حول عودة نازحي غزة إلى منازلهم
تباينت الآراء في الأوساط السياسية، بشأن إمكانية سماح إسرائيل بعودة النازحين الذين فرّوا من مناطق الشمال والوسط إلى منازلهم، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب، وتزامنا مع بدء الجيش الإسرائيلي المرحلة الثالثة والتي تتركز في الوسط والجنوب.
وانتقل الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي إلى المرحلة الثالثة من حربه على القطاع، حيث تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافاً للعمليات الموسعة التي كان ينفذها خلال المرحلتين الأولى والثانية.
تباين أمريكي إسرائيلي
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة السماح لسكان شمال غزة بالعودة إلى منازلهم، في حين يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن هذه الخطوة تعتمد على استعداد حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين لديها.
وقال بلينكن إنه "من الضروري أن تسمح إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم"، مشددا في السياق ذاته على ضرورة حمايتهم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والحيوية لهم.
لكن الطلب الأمريكي يواجه معارضة إسرائيلية، إذ أشار تقرير لموقع تلفزيون "i24news" العبري، إلى أن "القادة الإسرائيليون متمسكون برفض عودة النازحين إلى منازلهم، ويربطون ذلك بموافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين والأسرى".
ونقل الموقع العبري، عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، إنه "من الضروري بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي من يحتاجون إليها".
قرار صعب
ورأى المحلل السياسي طلال عوكل، أن "سماح إسرائيل بعودة النازحين إلى منازلهم في مناطق الشمال أمر صعب، مبينا بأن "ذلك مرهون بوقف الحرب على غزة والتوصل للصفقة الشاملة مع حماس".
وأوضح عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي وعلى الرغم من تخفيف حدة الضربات الجوية لمناطق الشمال وتركيزه في مرحلته الثالثة على مناطق الوسط والجنوب؛ إلا أنه لم ينهي عملياته العسكرية في القطاع".
واعتبر بأن "إسرائيل تستغل أوضاع النازحين بغزة للضغط على حماس، كما أنها تسعى لإجبار السكان على الرحيل خارج القطاع وليس العودة لمنازلهم"، لافتا إلى أن "أمريكا لا تضغط بشكل جدي على حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف".
وأشار "عوكل" إلى أن "الاتفاق الشامل بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية وإقليمية سيكون هو الضامن الوحيد لعودة النازحين إلى منازلهم"، لكن ذلك "سيكون بشكل تدريجي وحسب بنود الاتفاق بين الجانبين".
وتوقع بأن "تشتد الحرب الإسرائيلية على غزة في مرحلتها الثالثة، وستكون مركزة على المناطق الحدودية بهدف ضمان وجود المنطقة الآمنة بعد انتهاء القتال"، لافتا إلى أن "إسرائيل ترغب بفرض شروطها كاملة لإنهاء الحرب".
رسائل أمريكية لإسرائيل
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا، أسعد غانم، أن "التصريحات الأمريكية بشأن عودة سكان غزة وشمالها تحديدا إلى منازلهم، بمثابة رسالة لرفض إدارة بايدن إعادة احتلال قطاع غزة".
واستدرك "غانم" في حديثه لـ"إرم نيوز" قائلا: "الولايات المتحدة تلوح بالملف فقط من أجل تخفيف الضغط الدولي والعربي عليها، خاصة مع المطالبات المتكررة بضرورة تجنب استهداف المدنيين"، مبينا بأن عودة النازحين "يمكن أن يتحقق ولكن بشكل تدريجي".
وأشار إلى إمكانية "قبول إسرائيل بعودة تدريجية للنازحين من غزة إلى منازلهم؛ ولكن ذلك مرهون باتفاق مع الولايات المتحدة ويتعلق بالمنطقة الآمنة والانسحاب العسكري من القطاع".
وقال: "رغم أن عودة النازحين في الوقت الحالي إلى منازلهم مستحيلة في الوقت الحالي بسبب دمار البيوت؛ إلا أن هناك مؤشرات إسرائيلية للموافقة على ذلك، خاصة وأن جيشها سيوجه ضربة عسكرية لمدينة رفح التي يعتبرها حتى اللحظة منطقة آمنة".