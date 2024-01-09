تباين أمريكي إسرائيلي حول عودة نازحي غزة إلى منازلهم

وقال بلينكن إنه "من الضروري أن تسمح إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم"، مشددا في السياق ذاته على ضرورة حمايتهم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والحيوية لهم.

لكن الطلب الأمريكي يواجه معارضة إسرائيلية، إذ أشار تقرير لموقع تلفزيون "i24news" العبري، إلى أن "القادة الإسرائيليون متمسكون برفض عودة النازحين إلى منازلهم، ويربطون ذلك بموافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين والأسرى".

ونقل الموقع العبري، عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، إنه "من الضروري بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي من يحتاجون إليها".

قرار صعب

ورأى المحلل السياسي طلال عوكل، أن "سماح إسرائيل بعودة النازحين إلى منازلهم في مناطق الشمال أمر صعب، مبينا بأن "ذلك مرهون بوقف الحرب على غزة والتوصل للصفقة الشاملة مع حماس".

وأوضح عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي وعلى الرغم من تخفيف حدة الضربات الجوية لمناطق الشمال وتركيزه في مرحلته الثالثة على مناطق الوسط والجنوب؛ إلا أنه لم ينهي عملياته العسكرية في القطاع".

واعتبر بأن "إسرائيل تستغل أوضاع النازحين بغزة للضغط على حماس، كما أنها تسعى لإجبار السكان على الرحيل خارج القطاع وليس العودة لمنازلهم"، لافتا إلى أن "أمريكا لا تضغط بشكل جدي على حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف".

وأشار "عوكل" إلى أن "الاتفاق الشامل بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية وإقليمية سيكون هو الضامن الوحيد لعودة النازحين إلى منازلهم"، لكن ذلك "سيكون بشكل تدريجي وحسب بنود الاتفاق بين الجانبين".

وتوقع بأن "تشتد الحرب الإسرائيلية على غزة في مرحلتها الثالثة، وستكون مركزة على المناطق الحدودية بهدف ضمان وجود المنطقة الآمنة بعد انتهاء القتال"، لافتا إلى أن "إسرائيل ترغب بفرض شروطها كاملة لإنهاء الحرب".