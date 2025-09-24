logo
22 إصابة بمسيرة حوثية على مركز سياحي في إيلات (فيديو)

مدينة إيلاتالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز

قالت خدمة إسعاف الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن 20 شخصا على الأقل، بينهم حالات خطيرة، أصيبوا جراء هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من اليمن على إيلات.

وأفادت تقارير عبرية أن عدد المصابين وصل إلى 22، بينهم حالات خطيرة.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تسلل طائرة مسيرة قادمة من اليمن إلى إيلات.

وقال إن المسيرة انفجرت أثناء محاولة اعتراضها، بينما توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع سقوطها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفادت نجمة داود الحمراء أن المسيرة أصابت مركزًا سياحيًا "فندق". 

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، التي تتعرض فيها مراكز سياحية في إيلات لمسيرة إيرانية.

ففي 19 سبتمبر الماضي، كشف الإعلام العبري عن مهاجمة طائرة مسيّرة حوثية فندقًا في مدينة "إيلات" الساحلية جنوبي إسرائيل، محققة إصابة مباشرة.

