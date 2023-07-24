بين التحشيد والتجهيز.. تحركات للحوثيين تنذر بجولة جديدة من الصراع في اليمن

كشف وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الاثنين، عن وجود تحركات لميليشيات الحوثي تؤشر إلى انطلاق جولة جديدة من الصراع في اليمن.

وقال الدبيش في حديث لـ "إرم نيوز" معلقاً على تلك التحركات الحوثية: "نحن في الجبهات بالفعل نرصد ونراقب تحركات لميليشيات الحوثي، كافة مؤشراتها ودلالاتها تشير إلى أنها تستعد لفرض جولة جديدة من القتال، كون هذه الميليشيات آلة حرب وليست آلة سلام".

وأضاف: "إمكانيات وقدرات وخبرات قوات الشرعية أقوى من تلك التي تمتلكها عناصر الميليشيات، إلا أننا نحاول قدر الإمكان ضبط النفس".

وأردف قائلاً: "نحيط باستمرار المجتمع الدولي والإقليمي بتجاوزات الحوثيين، ونؤكد لهم أن صبرنا لن يطول، وأن الحرب إذا عادت فلن تتوقف إلا بكسرهم واستئصالهم".

وشدد الدبيش على أن "ميليشيات الحوثي لن تخضع إلا من خلال الحرب، لذا سنضطر للقتال من أجل تحقيق السلام، ومن لا يكسب الحرب لا يكسب السلام، وهذه خلاصة القول"، حسب تعبيره.