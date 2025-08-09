الجيش اللبناني يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده بانفجار صور

كشف الجيش اللبناني، اليوم السبت، تفاصيل مقتل 6 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل مخزن أسلحة في منطقة وادي زبقين بقضاء صور، جنوبي لبنان.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أن الانفجار وقع أثناء قيام وحدة من الجيش بالكشف على مخزن أسلحة والعمل على تفكيك محتوياته، ما أدى إلى وقوع الانفجار داخل المخزن.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الحادث نجم عن انفجار ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب، خلال عملية تفكيك نفذها فريق الهندسة التابع للجيش في المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدلزون وزبقين.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادثة، فيما جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، وسط استنفار أمني في محيط الموقع.