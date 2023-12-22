الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة عدد من الجنود في غزة

وفي هذه التفاصيل كشف الجيش الإسرائيلي عن اسمي القتيلين، مشيرًا إلى أنه تم إخطار عائلتيهما.

وأوضح أن القتيلين هما كل من الملازم شاي أييلي 21 سنة من عسقلان، طالب في كتيبة جيفن مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في الوحدة التكتيكية للإنقاذ الخاصة (669)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

واللواء احتياط طل شوع 31 عامًا من بئر السبع، مقاتل في كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.