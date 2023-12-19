بريطانيا تحذر من تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر

حذرت بريطانيا من أن الوضع الأمني يتدهور في البحر الأحمر وأن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تمثل تهديدا متزايدا، بينما وافقت على انضمام مدمرة تابعة للبحرية الملكية إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية التجارة في البحر الأحمر.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنها ستطلق قوة عمل من السفن لحماية عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما طريقان رئيسان للتجارة، من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون في اليمن.

ويكثف الحوثيون هجماتهم ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة؛ ما أجبر شركة النفط الكبرى (بي.بي) وشركات شحن مثل ميرسك على تجنب المرور من المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء، إن المدمرة دايموند، التي أسقطت طائرة يشتبه في أنها مسيرة في البحر الأحمر يوم السبت، ستنضم إلى قوة العمل الدولية، وحذرت من ارتفاع مستويات التهديد.