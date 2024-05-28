"الجهاد الإسلامي" تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي في غزة
بثت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، شريط فيديو جديدًا، يظهر رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة في قطاع غزة.
وشوهد الرهينة الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، إنه يدعى ساشا تروبانوف (28 عامًا) وهو يتحدث العبرية في مقطع فيديو مدته لا تتجاوز 30 ثانية، ولم يتضح تاريخ تصوير المقطع.
ويعرّف "تروفانوف" نفسه خلال الفيديو بأنه "سيتحدث في الأيام المقبلة عما حدث له وللرهائن الآخرين في غزة"، وينهي الرهينة رسالته بعبارة "اصبروا".
واتخذ ساشا رهينة، في 7 أكتوبر، من منطقة غلاف غزة مع أمه وجدته وصديقته، علمًا بأن النساء الثلاث أطلق سراحهن في صفقة الرهائن، أواخر نوفمبر الماضي، بينما قُتل والده فيتالي تروفانوف في هجوم حماس.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن إسرائيل سلّمت ورقة مقترحة للوسطاء المنخرطين في التفاوض بهدف إيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس، تفضي إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار مؤقت، إلى طريق مسدود، قبل نحو أسبوعين، وذلك بعد أيام عدة من المحادثات في القاهرة والدوحة.