"الجهاد الإسلامي" تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي في غزة

بثت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، شريط فيديو جديدًا، يظهر رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة في قطاع غزة.

وشوهد الرهينة الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، إنه يدعى ساشا تروبانوف (28 عامًا) وهو يتحدث العبرية في مقطع فيديو مدته لا تتجاوز 30 ثانية، ولم يتضح تاريخ تصوير المقطع.

ويعرّف "تروفانوف" نفسه خلال الفيديو بأنه "سيتحدث في الأيام المقبلة عما حدث له وللرهائن الآخرين في غزة"، وينهي الرهينة رسالته بعبارة "اصبروا".