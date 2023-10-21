العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بنيران من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي احتياط وإصابة ثلاثة آخرين بجروح؛ نتيجة قصف مضاد للدبابات من الجانب اللبناني.
وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، إنه سمح بنشر خبر يؤكد مقتل الجندي الاحتياط بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجندي كان قائد فصيلة.
ووصفت الصحيفة جراح جنديين بالمتوسطة، بينما جراح الثالث طفيفة، وأشارت إلى أن الثلاثة نقلوا إلى المستشفى.
وكانت ميليشيا "حزب الله" أعلنت، أمس، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ، وقالت، في بيان، إنها أوقعت فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح.