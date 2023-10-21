الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بنيران من لبنان

وكانت ميليشيا "حزب الله" أعلنت، أمس، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ، وقالت، في بيان، إنها أوقعت فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح.