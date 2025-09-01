في اجتماع عاصف.. زامير يشن هجوما "غير مسبوق" على نتنياهو

كشفت تسريبات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في غزة عن انتقادات لاذعة وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير للوزراء بسبب إصرارهم على هزيمة حركة حماس.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير قوله خلال الاجتماع: "صباح الخير. أنتم حكومة السابع من أكتوبر. الآن تتذكرون الحديث عن هزيمة حماس. أين كنتم في السابع؟ الثامن؟ التاسع؟ الآن فقط تتذكرون، بعد عامين".

وأضاف: "عندما توليت هذا المنصب، لم تكن غزة مهزومة. اليوم، غزة مهزومة بنسبة 70%".

وبحسب الموقع، فإن زامير ومسؤولين أمنيين آخرين يعارضون خطة السيطرة العسكرية الكاملة على غزة، ويدفعون باتجاه اتفاق مرحلي يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقفًا تدريجيًا لإطلاق النار.

وخلال الجلسة، اتهمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، الجيش بمحاولة التراجع عن قرار احتلال مدينة غزة، فرد عليها زامير قائلاً: "إذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر".

واستمر اجتماع الكابينت، الذي ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمدة ست ساعات، وناقش خلاله المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، وسط استعدادات لحشد نحو 60 ألف جندي احتياط لتنفيذ العملية.