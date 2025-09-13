logo
العالم العربي

انطلاق المرحلة الرابعة من تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية في لبنان

جنود لبنانيونالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

بدأت، صباح السبت، المرحلة الرابعة من الخطة المتعلقة بجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان.

واتجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة إلى مخيمات شمال لبنان، حيث سيبدأ جمع السلاح من مخيمي البداوي وعين الحلوة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش استلم فعلا أسلحة من مخيمي البداوي وعين الحلوة.

 ومن المرجح الانتهاء من جمع سلاح المخيمات في لبنان مع نهاية سبتمبر/أيلول الحالي.

يأتي ذلك ضمن خطة لبنانية أوسع لحصر السلاح في يد الدولة، بموجب تفاهمات مع الولايات المتحدة.

وبدأت في 21 أغسطس/آب عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، بعدما أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لبيروت في مايو/أيار.

 وتضمنت المرحلة السابقة من الخطة استلام السلاح من مخيمات بيروت ثم الجنوب اللبناني.

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، ما يبرر وجود الأسلحة.

