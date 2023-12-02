كاميرا "إرم نيوز" توثق شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين بعد إطلاق سراحهم

قدم عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الدفعة السابعة لصفقة التبادل في حديثهم عبر كاميرا "إرم نيوز" شهادات صادمة.

وكشف الأسير المحرر عبدالله البو، تعرضه للاعتداء أثناء نقله بين السجون، مؤكدًا أن جميع الأسرى قد تعرضوا للضرب الوحشي.

فيما روى الأسير محمود قطناني عن لحظات صعبة عاشها بعد وفاة زميله الأسير "ثائر أبو عصب" أمام عينيه جراء الضرب المبرح بالهراوات من قبل قوات إدارة السجون الإسرائيلية.