كاميرا "إرم نيوز" توثق شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين بعد إطلاق سراحهم
قدم عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الدفعة السابعة لصفقة التبادل في حديثهم عبر كاميرا "إرم نيوز" شهادات صادمة.
وكشف الأسير المحرر عبدالله البو، تعرضه للاعتداء أثناء نقله بين السجون، مؤكدًا أن جميع الأسرى قد تعرضوا للضرب الوحشي.
فيما روى الأسير محمود قطناني عن لحظات صعبة عاشها بعد وفاة زميله الأسير "ثائر أبو عصب" أمام عينيه جراء الضرب المبرح بالهراوات من قبل قوات إدارة السجون الإسرائيلية.
فيما أشار الأسير المحرر رائد صرصور إلى الأوضاع الكارثية داخل الزنزانات الحديدية، مؤكدا رؤيته علامات التعذيب المروعة على الأسرى الجدد.
ويعيش الأسرى الفلسطينيون في ظروف قاسية منذ أكتوبر الماضي، حيث تفتقر الزنازين إلى مقومات العيش وتتدهور الأوضاع فيها بشكل ملحوظ، بحسب ما أدلى به أسرى فلسطينيون تم تحريرهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.