بعضها متحللة.. انتشال 6 جثامين في خانيونس

انتشلت كوادر الإسعاف في غزة جثامين، بعضها متحللة، لستة أشخاص قتلوا في وقت سابق، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس استقبل جثامين 6 قتلى، وأكد أن بعضها متحلل، بعد انتشالها من أماكن متفرقة شرق المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وبحسب مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، فإن الجثامين وصلت المستشفى الأوروبي من أماكن متفرقة من منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس جرّاء استهداف الضحايا بنيران مُسيرة إسرائيلية بعشرات الرصاصات.

وقال مدير المستشفى الأوروبي الدكتور صهيب الهمص، إن طواقم الإسعاف استطاعت انتشال الجثامين الستة رغم أن بعضها متحلل جزئيًا.