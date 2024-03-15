منظمة ترجح غرق 60 شخصًا استقلوا قارب هجرة من ليبيا

كشفت منظمة الإنقاذ الخيرية "إس.أو.إس ميديتيرانيه" عن احتمال غرق نحو 60 شخصًا كانوا على متن سفينة تقل مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا ومالطا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت المنظمة بأن طواقمها أنقذت 25 شخصًا كانوا في حالة "ضعف شديد" بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، في حين تم نقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر.