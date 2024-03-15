منظمة ترجح غرق 60 شخصًا استقلوا قارب هجرة من ليبيا
كشفت منظمة الإنقاذ الخيرية "إس.أو.إس ميديتيرانيه" عن احتمال غرق نحو 60 شخصًا كانوا على متن سفينة تقل مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا ومالطا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت المنظمة بأن طواقمها أنقذت 25 شخصًا كانوا في حالة "ضعف شديد" بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، في حين تم نقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر.
وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "غادر الناجون مدينة الزاوية في ليبيا قبل 7 أيام من إنقاذهم".
وأضافت: "محركهم تعطل بعد 3 أيام، مما أدى إلى فقدان قاربهم والسير بلا هدى دون أن يكون لديهم ماء أو طعام لعدة أيام.
وأفاد ناجون بوفاة ما لا يقل عن 60 شخصًا في الطريق، بينهم نساء وطفل واحد على الأقل".
والأربعاء، قالت المنظمة إن سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت 25 شخصًا تم رصدهم بمنظار وكانوا على زورق مطاطي ينجرف في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.