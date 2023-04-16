مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان

دعت مصر والسعودية، اليوم السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت".