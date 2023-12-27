مقتل عنصر من "حزب الله" وشقيقه بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قُتل عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، واثنان من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان حيث تقع مواجهات يومية، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والميليشيا الموالية لإيران.

وأوضحت الوكالة أن الطائرات الحربية أغارت قُبيل منتصف الليل على منزل وسط مدينة بنت جبيل الواقعة على بُعد نحو كيلومترين من الحدود مع إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل 3 من أبناء المدينة وجرح آخر.

وأضافت أن "علي بزي وشقيقه إبراهيم وزوجة إبراهيم شروق حمود" قُتلوا وأُصيب شخص رابع من عائلة بزي في الغارة الجوية التي وقعت ليل الثلاثاء.