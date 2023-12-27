مقتل عنصر من "حزب الله" وشقيقه بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
قُتل عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، واثنان من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان حيث تقع مواجهات يومية، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والميليشيا الموالية لإيران.
وأوضحت الوكالة أن الطائرات الحربية أغارت قُبيل منتصف الليل على منزل وسط مدينة بنت جبيل الواقعة على بُعد نحو كيلومترين من الحدود مع إسرائيل؛ ما أدى إلى مقتل 3 من أبناء المدينة وجرح آخر.
وأضافت أن "علي بزي وشقيقه إبراهيم وزوجة إبراهيم شروق حمود" قُتلوا وأُصيب شخص رابع من عائلة بزي في الغارة الجوية التي وقعت ليل الثلاثاء.
من جهتها، أصدرت ميليشيا حزب الله بيانًا أشارت فيه إلى مقتل علي أحمد بزي، وشقيقه قاسم من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
وشاهد مصوّر وكالة فرانس برس، كان في الموقع منزلًا من طابقين مدمرًا تمامًا ومنازل ومتاجر في المحيط متضررة بشكل كبير.
وقال أحد أقارب علي بزي لمصور وكالة فرانس برس، إن شقيقه إبراهيم الذي قُتِل مع زوجته يحمل الجنسية الأسترالية وقد عاد إلى لبنان قبل أسبوع.
وأسفر التصعيد عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل نحو 160 شخصًا على الأقل في لبنان، بينهم نحو مئة مقاتل من ميليشيا حزب الله، و17 مدنيًّا على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين وفقًا لحصيلة وكالة فرانس برس. وفي الجانب الإسرائيلي قُتل أربعة مدنيين وتسعة جنود على الأقل، وفقًا للجيش.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إصابة تسعة جنود ومدنيّ في شمال إسرائيل جراء صواريخ أطلقتها ميليشيا حزب الله، مشيرًا الى أن أحدها أصاب كنيسة في قرية عربية دمّرتها إسرائيل عام 1951.