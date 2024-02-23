تدمير منزل ياسر عرفات في غزة (صور)

أعلنت وزراة الثقافة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن بيت "أبو عمار" كان يضم المقتنيات الشخصية والعائلية للراحل، وأضاف: "كما شهدت أركانه الكثير من اللحظات الحاسمة في تاريخ شعبنا خلال وجود أبو عمار في غزة مع بداية تأسيس السلطة".

وفي منشور عبر صفحة الوزارة في "فيسبوك" قال أبو سيف إن بيت "الختيار" كان يضم "بعض المعروضات المتحفية التي تعرض مراحل مختلفة من حياة أبو عمار وتفاصيل عن نضاله وكافحه من أجل حرية شعبه بجانب بعض الأعمال الفنية الأخرى".