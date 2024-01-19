الصراع في البحر الأحمر يعمق أزمة أوروبا الاقتصادية

تجد أوروبا نفسها مع تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر، أمام عاصفة جديدة من التوترات الجيوسياسية، تهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يُشير هذا التطور إلى أن القارة الأوروبية تعاني مرة أخرى من التوترات الجيوسياسية في جوارها؛ وهو ما قد يضعف اقتصاداً يعاني بالفعل، بينما تشاهد الولايات المتحدة، التي تتمتع بمكانة أكثر قوة، من مسافة آمنة نسبياً.

وأجبرت هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة، شركات الشحن على اختيار طرق أطول وأكثر تكلفة، والالتفاف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بحثا عن طريق آمن.

وبهذا، لا تؤدي الاضطرابات الناتجة إلى زيادة تكاليف الشحن فحسب، بل تثير أيضًا المخاوف بين تجار التجزئة بشأن النقص المحتمل في المخزون.

وقالت الصحيفة إن خبراء دقوا ناقوس الخطر، مشيرين إلى أنه إذا استمرت التهديدات، فإن المكاسب الاقتصادية وانخفاض التضخم الذي شهدته أوروبا في العام الماضي يمكن أن ينعكس، مما قد يؤخر التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الرئيسة بل ويفرض خطر الركود.