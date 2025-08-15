غزة.. مقتل فلسطينيَين باستهداف مبنى في مستشفى "شهداء الأقصى"

قُتل فلسطينيان وأصيب آخران، اليوم الجمعة، بعد قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة إن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخين مبنى العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى لقتل فلسطينيين وإصابة آخر.

وسبق أن قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، متهمًا الفصائل الفلسطينية باستخدامه لأغراض عسكرية، وهي التهمة التي كررها الجيش الإسرائيلي في استهدافه لمستشفيات ومنشآت صحية في غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، استهدفت إحداها مدرسة تؤوي نازحين محيط منجرة العشي في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى لقتل 6 فلسطينيين.

كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وكذلك في خان يونس وسط قطاع غزة.

كما قل وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من مراكز توزيع جنوبي وشمالي قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا محاولة الحصول على مساعدات إلى 1,898 قتيلاً وأكثر من 14,113 إصابة، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.