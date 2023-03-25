إصابة إسرائيلييْن بإطلاق نار في حوارة جنوب نابلس
أفادت تقارير عبرية، اليوم السبت، بوقوع عملية إطلاق نار قرب مفرق "بيتوت" في بلدة حوارة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيليين اثنين أصيبا بإطلاق نار وقع قرب حوارة، نفذته مركبة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن حالة أحد المصابين في عملية إطلاق النار متوسطة أما الآخر فحالته خطيرة، لافتة إلى أنه تم إخلاء المصابين إلى مستشفى بيلينسون الإسرائيلي لتلقي العلاج.
وقالت مصادر عبرية أخرى إن سيارة للمستوطنين في بلدة حوارة تعرضت لإطلاق نار، أسفر عن إصابة اثنين من المستوطنين وإنسحاب المنفذ.
وبعد الهجوم هرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى مكان تنفيذ عملية إطلاق النار، وفرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً وبدأت عملية تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم.
وأغلق الجيش الإسرائيلي بعض مداخل جنوب نابلس واستدعي قوات إضافية لحوارة في إطار مطاردة منفذي العملية.
واقتحمت قوات إسرائيلية قرية "بيتا" جنوب نابلس، وسط تقديرات بأن منفذ أو منفذي عملية إطلاق النار يتحصنون في أحد المنازل هناك.