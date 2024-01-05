أكثر من 76 ألف نازح في لبنان إثر التصعيد مع إسرائيل

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 76 ألف شخص في لبنان نزحوا جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية بجنوب البلاد تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً يومياً للقصف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوردت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير جديد يوم أمس الخميس أن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح 76018 شخصاً ضمن الجنوب حيث المنطقة الحدودية، والعاصمة بيروت ومنطقة بعبدا القريبة منها، مشيرة الى أن ما يقرب من 81% يقيمون حالياً مع أقاربهم.