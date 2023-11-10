إنقاذ 29 مهاجرًا سوريًا من الغرق قبالة سواحل طرابلس اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إنقاذ 29 مهاجرًا سوريًا، بعد تعرّض مركبهم للغرق قبالة سواحل طرابلس شمال البلاد.

وتنشط عادة عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر قبالة الشواطئ الشمالية، وغالبية المهاجرين من جنسيات سورية، وفلسطينية، ولبنانية.

وغالبًا ما تُنظَّم هذه الرحلات على متن قوارب أو زوارق متهالكة وغير مجهزة، وتكون دائمًا عُرضة للغرق.

وعملت القوات البحرية في الجيش والدفاع المدني في أكثر من مرة على إنقاذ أعداد من المهاجرين، فيما هلكت أعداد أخرى، بينها العديد من الأطفال والنساء.

ويشكل لبنان معبرًا للسوريين الفارين من الأوضاع المعيشية المتردية في بلادهم، باتجاه أوروبا، إذ يقيم على أراضيه نحو مليوني سوري، وسط أزمة لبنانية معيشية لا تقل ترديًا.

وطالب لبنان، تكرارًا، الدول المعنية ومفوضية شؤون اللاجئين بالمساعدة على وقف التقديمات للسوريين على الأراضي اللبنانية، وتشجيعهم على العودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.