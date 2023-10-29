عودة اتصالات الهاتف والإنترنت تدريجيًّا إلى غزة

قال عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية في وقت مبكر اليوم الأحد، إن اتصالات الهاتف والإنترنت تعود بالتدريج إلى قطاع غزة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة القصف الذي استهدف القطاع يوم الجمعة، وفقًا لِما نشره التلفزيون الفلسطيني الرسمي.