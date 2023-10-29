عودة اتصالات الهاتف والإنترنت تدريجيًّا إلى غزة

عودة اتصالات الهاتف والإنترنت تدريجيًّا إلى غزة
قال عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية في وقت مبكر اليوم الأحد، إن اتصالات الهاتف والإنترنت تعود بالتدريج إلى قطاع غزة.
وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة القصف الذي استهدف القطاع يوم الجمعة، وفقًا لِما نشره التلفزيون الفلسطيني الرسمي.
وقالت "جوال": "بالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت وما زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات".
وانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية في القطاع.