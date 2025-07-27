تونس.. هل يعمّق تأجيل احتجاجات "25 يوليو" انقسام المعارضة؟

اعتبر خبيران أن تأجيل بعض أطياف المعارضة التونسية احتجاجاتها في ذكرى اتخاذ الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية، في 25 يوليو/تموز 2021، من شأنه أن يوسع رقعة الانقسامات داخل المعارضة في البلاد.

ورغم إعلان بعض تلك الأطياف عن تأجيل احتجاجاتها، إلا أنّ أطياف أخرى احتجت في العاصمة التونسية، فيما خرج أيضاً أنصار الرئيس قيس سعيّد في مظاهرة داعمة له ورافضة لـ "التدخّل الأجنبي" في البلاد.

وتشهد تونس أزمة بين السلطة وقوى المعارضة، منذ الـ25 من شهر يوليو/تموز 2021، عندما أقرّ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية إثر تفعيله المادة 80 من الدستور، وأطاح من خلالها بالبرلمان والحكومة السابقين في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، فيما قال إنها "خطوة ضرورية" لتصحيح مسار ثورة الـ14 من شهر يناير/كانون الثاني من العام 2011.

انقسامات وتشرذم

وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني: "في نهاية الأمر لم يتم تأجيل الاحتجاجات ضد السلطة بمناسبة عيد الجمهورية، وخرجت مختلف أطياف المعارضة بدعوة من عائلات المعتقلين السياسيين والمدنيّين".

انقسامات قوى المعارضة

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "هذا لا ينفي وجود انقسامات وتشرذم لدى قوى المعارضة نتيجة رواسب الوضع السياسي، الذي كان سائداً قبل انقلاب 25 تموز/يوليو من العام 2021، والصراعات التي كانت قائمة".

ولفت العجبوني إلى أن "هناك أطرافاً سياسية قامت بأخطاء عديدة عبّدت الطريق للانقلاب، ولكنها مازالت في حالة إنكار، ولم تقم بمراجعات ونقد ذاتي من شأنه أن يرأب الصدع بينها وبين مختلف القوى السياسية، ويعيد بناء حد أدنى من الثقة بينها".

وبيّن أنه "لو أن الأولوية، حالياً، تتمثل أساساً في التصدي للاستبداد، ولضرب الحقوق والحريات الذي طال كل الأطراف السياسية المعارضة دون استثناء، وطبعاً لن ننسى ما حصل طيلة العشرية السابقة، ويجب أن تتم المحاسبة حتى لا تتكرّر أخطاء الماضي، ولكن يمكن تأجيل ذلك إلى مرحلة أخرى، بعد استعادة مرحلة الانتقال الديمقراطي".

وذكر العجبوني أنه "من الأكيد أن النظام الحالي يتغذّى من انقسامات وخلافات معارضيه، ولهذا السبب يجب أن تتجاوز المعارضة خلافاتها في هذه المرحلة، وتتفق على الحد الأدنى المشترك لمقارعة الاستبداد وبعد ذلك لكل حادث حديث".

أزمة داخلية متسعة

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "المعارضة التونسية تشهد بالفعل انقسامات وأزمة داخلية آخذة في الاتساع وهي أزمة ذات خلفيات إيديولوجية وتاريخية وسياسية، ومن الواضح أن هدف توحيد المعارضة لا يزال صعب المنال".

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا لا ينفي أيضاً أن معسكر الرئيس قيس سعيد وشعبيته آخذة في التآكل هي الأخرى، ورأينا احتجاجات مؤيدة له محتشمة بشكل كبير، ولا تعبر عن تلك الشعبية التي يتم الحديث عنها"، وفق قوله.