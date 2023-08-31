صواريخ حوثية تستهدف مخيمات النازحين في مأرب

استهدف الحوثيون، الأربعاء، مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، بإطلاق 4 صواريخ.

وتزامن الهجوم مع زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لمدينة مأرب، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وعلى وقع القصف الصاروخي الحوثي، أصدرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، بياناً، أدانت من خلاله الهجوم، واصفةً إياه بـ"الغاشم والبشع"، لافتة إلى أنه كان هجوماً بشكل مباشر.