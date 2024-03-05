فقد 33 من عائلته.. الطفل "يحيى" يعيش أصعب مآسي حرب غزة

يعيش الطفل الفلسطيني يحيى حمد ذو الـ9 أعوام أصعب مآسي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب فقدانه 33 من أفراد عائلته، من ضمنهم والده ووالدته وجميع إخوته، لينجو وحيداً من تحت أنقاض المنزل الذي نزحوا إليه وسط القطاع.

وفي إحدى ليالي الحرب، استهدف قصف إسرائيلي منزلاً في حي الزوايدة وسط القطاع، وكانت عائلة الطفل يحيى لجأت إليه بعد نزوحها من الشمال، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، ومقتل جميع أفراد عائلته.