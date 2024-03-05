فقد 33 من عائلته.. الطفل "يحيى" يعيش أصعب مآسي حرب غزة
يعيش الطفل الفلسطيني يحيى حمد ذو الـ9 أعوام أصعب مآسي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب فقدانه 33 من أفراد عائلته، من ضمنهم والده ووالدته وجميع إخوته، لينجو وحيداً من تحت أنقاض المنزل الذي نزحوا إليه وسط القطاع.
وفي إحدى ليالي الحرب، استهدف قصف إسرائيلي منزلاً في حي الزوايدة وسط القطاع، وكانت عائلة الطفل يحيى لجأت إليه بعد نزوحها من الشمال، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، ومقتل جميع أفراد عائلته.
تقول رجاء حمد، خالة يحيى، إن "ابن شقيقتها نجا بأعجوبة من الموت بعد أن نجح عدد من سكان الحي بالوصول إليه تحت ركام المنزل المدمر"، مشيرةً إلى أنه مصاب بجروح متوسطة في يده وقدميه؛ إلا أنه لا يزال بحاجة للعلاج.
وأوضحت حمد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "صاروخين إسرائيليين سقطا على المنزل الذي نزحت إليه العائلة، وأن والديه وجميع أشقائه قضوا ساعات طويلة تحت الركام"، مبينة أن الطفل نجا من الموت بسبب قربه من أحد مخارج المنزل.
وأضافت: "حياة الطفل يحيى تحولت لجحيم بعد هذه الحادثة، فقد كان متفوقاً في دراسته ويحلم أن يصبح طبيباً، أما اليوم فأبسط أحلامه أن يسافر للخارج من أجل تلقي العلاج، والوصول إلى عمه الوحيد المتواجد في كندا".
وبيّنت أن "الحالة الصحية والنفسية للطفل سيئة للغاية، وأن فقدان 33 من أفراد عائلته لم يكن سهلًا عليه، خاصة أنه يعتبر الطفل المدلل للعائلة، ولا يجد مساندة من والديه أو أحد أشقائه الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي".
وأكدت حمد أن "الطفل يحيى بحاجة للعلاج في الخارج؛ من أجل أن يتمكن من المشي مجدداً على قدميه، وأن تأخير علاجه يمكن أن يفقده القدرة على ذلك"، مطالبة بضرورة نقله بشكل عاجل للخارج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
ولفتت إلى أن "عائلته كانت تعتقد أنها في مكان آمن، وأنها يمكن أن تنقذ أبناءها بنزوحها إلى وسط القطاع"، مبيّنة أن الطفل يعاني من أحلام مزعجة للغاية في الليل، ويستيقظ خائفاً على ذكريات وآلام الحرب، والقصف الذي دمّر حياته.