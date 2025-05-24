رفعها إلى الشرع.. أسباب استقالة مصطفى البكور محافظ السويداء السورية

كشف المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء السورية، اليوم السبت، الأسباب والدوافع وراء قرار المحافظ مصطفى البكور بالاستقالة من منصبه.

وكان البكور قد قرر الاستقالة ورفع قراره إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للبت فيه، بعد أيام من اقتحام مكتبه واحتجازه من قبل مسلحين.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان له، أن "طلب الاستقالة جاء بعد أشهر استخدم فيها المحافظ البكور جميع السبل الدبلوماسية وتغليب صوت العقل والحكمة ومحاولة رأب الصدع".

وأضاف البيان: "طلب الاستقالة جاء بعد حادثة احتجاز المحافظ الأخيرة والاعتداء على مبنى المحافظة من قبل مجموعة خارجة عن القانون".